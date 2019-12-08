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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 60832 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107040 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140478 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144704 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138532 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 174548 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Джошуа заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира

Джошуа заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира

Киев  •  УНН

 • 12477 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Новоиспеченный чемпион мира "хэвивейта" по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал о своей цели на будущее, сообщает УНН со ссылкой на "talksport.com".

Джошуа желает стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему необходимо получить титул WBC, которым владеет Деонтей Уайлдер.

"Я с удовольствием выйду с ним в ринг. Я объединил четыре титула. Это сложно, их трудно удержать. Я хочу объединить все пояса, но я не буду действовать опрометчиво. Я осознал, что погоня за этим поединком играет против меня. Так что я просто позволю событиям идти своим чередом", - отметил британец.

Напомним, что WBO обязала провести британцу защиту титула в противостоянии с украинцем Александром Усиком.

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