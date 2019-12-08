Джошуа заявив про бажання стати абсолютним чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Новоспечений чемпіон світу "хевівейту" за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа розповів про свою мету на майбутнє, повідомляє УНН з посиланням на "talksport.com".
Джошуа бажає стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому необхідно здобути титул WBC, яким володіє Деонтей Уайлдер.
"Я із задоволенням вийду з ним в ринг. Я об'єднав чотири титули. Це складно, їх важко утримати. Я хочу об'єднати всі пояси, але я не буду діяти необачно. Я усвідомив, що гонитва за цим поєдинком грає проти мене. Так що я просто дозволю подіям йти своєю чергою", - наголосив британець.
Нагадаємо, що WBO зобов'язала провести британцю захист титулу у протистоянні з українцем Олександром Усиком.