Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном

По словам Джонсона, новое соглашение, по ядерной программе Ирана, необходимо заключить, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Вашингтоном.

"Какими бы ни были возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение", - сообщил Джонсон во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани намерен на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке представить план по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе. Выступление президента Ирана на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября.