Джонсон закликав укласти нову ядерну угоду з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що настав час укласти нову ядерну угоду з Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За словами Джонсона, нова угода, щодо ядерної програми Ірану, необхідно укласти, незважаючи на наявні розбіжності між Тегераном і Вашингтоном.
"Якими б не були заперечення проти старого ядерного угоди з Іраном, прийшов час рухатися вперед і укласти нову угоду", - повідомив Джонсон під час візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.
Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухані має намір на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку представити план із посилення безпеки в Ормузькій протоці та Перській затоці. Виступ президента Ірану на Генасамблеї ООН заплановано на 25 вересня.