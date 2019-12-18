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Джонсон запретил британским министрам ехать на экономический форум в Давосе

Джонсон запретил британским министрам ехать на экономический форум в Давосе

Киев  •  УНН

 • 10285 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в 2020 году с 21 по 24 января в Давосе, учитывая желание укрепить позиции партии среди избирателей. Об этом во вторник сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, передает УНН.

Сам Джонсон также отказался от присутствия на экономическом форуме в Давосе. По словам источников издания, премьер Великобритании выразил желание “сосредоточиться на приоритетах британского народа”.

“Основное внимание будет уделено обеспечению возможности выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января, а также (ситуации с) Национальной системой здравоохранения Великобритании, — добавил собеседник газеты. — Мы обещали (британскому народу) это, а не поездку в Давос”.

Ранее агентство Reuters информировало, что президент США Дональд Трамп планирует посетить следующий ВЭФ в Давосе. В этом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

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Следует отметить, что в прошлый раз Тереза Мэй также отменила поездку в Давос.

Давосский форум — ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Кроме политиков и бизнесменов в дискуссиях принимают участие представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

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