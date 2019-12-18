Джонсон заборонив британським міністрам їхати на економічний форум у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заборонив міністрам відвідувати Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який пройде в 2020 році з 21 по 24 січня в Давосі, з огляду на бажання зміцнити позиції партії серед виборців. Про це у вівторок повідомила газета The Guardian з посиланням на джерела в прем’єрській канцелярії на Даунінг-стріт, 10, передає УНН.
Сам Джонсон також відмовився від присутності на економічному форумі в Давосі. За словами джерел видання, прем’єр Великобританії висловив бажання “зосередитися на пріоритетах британського народу”.
“Основна увага буде приділена забезпеченню можливості виходу Великобританії з Євросоюзу до 31 січня, а також (ситуації з) Національною системою охорони здоров’я Великобританії, — додав співрозмовник газети. — Ми обіцяли (британському народові) це, а не поїздку до Давосу”.
Раніше агентство Reuters інформувало, що президент США Дональд Трамп планує відвідати наступний ВЕФ у Давосі. В цьому році Трамп був змушений скасувати поїздку на ВЕФ через бюджетну кризу в США, в результаті якого була частково призупинено роботу федерального уряду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп був би цікавим партнером для дискусії — засновник Давоського форуму
Слід зазначити, що минулого разу Тереза Мей також скасувала поїздку в Давос.
Давоський форум — щорічна зустріч представників світової політичної і ділової еліти. З 1980-х років захід має статус одного з головних міжнародних подій року. Крім політиків і бізнесменів в дискусіях беруть участь представники громадських організацій, наукових кіл, діячі культури і керівники ЗМІ.