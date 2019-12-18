Джонсон заборонив британським міністрам їхати на економічний форум у Давосі

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заборонив міністрам відвідувати Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який пройде в 2020 році з 21 по 24 січня в Давосі, з огляду на бажання зміцнити позиції партії серед виборців. Про це у вівторок повідомила газета The Guardian з посиланням на джерела в прем’єрській канцелярії на Даунінг-стріт, 10, передає УНН.