Джонсон представил свой план помощи для Украины

Спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и других приоритетов национальной безопасности. Об этом чиновник сообщил на платформе Х, передает УНН.

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Как пишет The Hill, Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии после нескольких месяцев откладывания каких-либо решений по политически острой теме.

По словам двух конгрессменов от Республиканской партии, план заключается в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи.

Однако текущий план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Герна, что может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, которые утверждают, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для решения ситуация на южной границе.

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