Джонсон представил свой план помощи для Украины
Киев • УНН
Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.
Спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и других приоритетов национальной безопасности. Об этом чиновник сообщил на платформе Х, передает УНН.
Детали
Как пишет The Hill, Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии после нескольких месяцев откладывания каких-либо решений по политически острой теме.
По словам двух конгрессменов от Республиканской партии, план заключается в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.
Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи.
Однако текущий план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Герна, что может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, которые утверждают, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для решения ситуация на южной границе.
Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон14 апреля 2024, 22:23 • 26163 просмотра
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Джонсон представил свой план помощи для Украины
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона
Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси
Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море
Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины
россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState
Юрком ПАСЕ признал российскую нефтяную отрасль законной целью для ударов ВСУ - Гончаренко
Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс
Популярные
Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят
Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента
Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории
"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы
россияне ударили по Славянску ракетой "Гром-Е1" - полиция
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Джонсон представил свой план помощи для Украины
Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС
МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона
По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.
Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси
Канада вводит новые санкции против 21 человека в Беларуси за подавление протестов и нарушение прав человека после президентских выборов 2020 года.
Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море
Украина, Турция и Россия договорились об обеспечении безопасного судоходства для торговых судов в Черном море, при этом Киев и Москва обязались не атаковать, не захватывать и не обыскивать невоенные грузовые суда.
Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины
Чешская Республика законтрактовала 180 000 боеприпасов для Украины и работает над тем, чтобы законтрактовать еще 300 000 боеприпасов в рамках своей инициативы по поддержке оборонных усилий Украины.
россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState
По данным аналитиков DeepState, российские войска захватили новые позиции вблизи четырех населенных пунктов на Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях.
Юрком ПАСЕ признал российскую нефтяную отрасль законной целью для ударов ВСУ - Гончаренко
Юридический комитет ПАСЕ признал российскую нефтяную промышленность законной целью для ударов Вооруженных сил Украины, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, это означает, что Украина должна "бить и бить по всем нефтеперерабатывающим заводам в россии, чтобы их не осталось".
Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс
27-летнюю реквизиторку Анну Гутьеррес-Рид приговорили к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство оператора украинского происхождения Галины Хатчинс на съемках телесериала "Ржавчина".