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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93688 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105135 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 132999 просмотра

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Джон Керри обещал подумать об участии в президентской гонке в США в 2020 году

Джон Керри обещал подумать об участии в президентской гонке в США в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 10733 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший госсекретарь США Джон Керри обещал подумать над тем, чтобы баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания CNN, Керри заявил об этом на мероприятии в Гарвардском университете (штат Массачусетс), информирует УНН.

“Я говорю, что не стану исключать этого, я не отказываюсь ни от чего окончательно”, — сказал экс-шеф американской дипломатии.

“Я не сижу, сложа руки. Однако я не побывал в ключевых штатах, а не закладывал в них фундамент на будущее и в целом ничего не делал. Подумаю я об этом (участие в выборах президента — прим. УНН)? Да, я собираюсь обдумать это, я прямо говорю”, — сказал Керри. Он в сентябре заявил в эфире телеканала CBS, что сильно сомневается в возможности своего участия в президентской гонке 2020 года.

В ноябре 2004 года Керри баллотировался в президенты от Демократической партии США. Он набрал 59,03 млн голосов (48% голосов электората) и уступил Джорджу Бушу, который получил 62,04 млн голосов (51% голосов электората).

С 1 февраля 2013 года 20 января 2017 года — госсекретарь США. По данным опроса, проведенного по заказу журнала Foreign Policy в феврале 2015 среди американских политологов, занимающихся изучением внешней политики, Керри был признан наименее эффективным госсекретарем за последние 50 лет. Эффективной его работу назвали только 0,3% специалистов.

Как ранее информировал УНН, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг не позднее февраля 2018 года определится, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2020 году.

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