Джон Керри обещал подумать об участии в президентской гонке в США в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший госсекретарь США Джон Керри обещал подумать над тем, чтобы баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания CNN, Керри заявил об этом на мероприятии в Гарвардском университете (штат Массачусетс), информирует УНН.
“Я говорю, что не стану исключать этого, я не отказываюсь ни от чего окончательно”, — сказал экс-шеф американской дипломатии.
“Я не сижу, сложа руки. Однако я не побывал в ключевых штатах, а не закладывал в них фундамент на будущее и в целом ничего не делал. Подумаю я об этом (участие в выборах президента — прим. УНН)? Да, я собираюсь обдумать это, я прямо говорю”, — сказал Керри. Он в сентябре заявил в эфире телеканала CBS, что сильно сомневается в возможности своего участия в президентской гонке 2020 года.
В ноябре 2004 года Керри баллотировался в президенты от Демократической партии США. Он набрал 59,03 млн голосов (48% голосов электората) и уступил Джорджу Бушу, который получил 62,04 млн голосов (51% голосов электората).
С 1 февраля 2013 года 20 января 2017 года — госсекретарь США. По данным опроса, проведенного по заказу журнала Foreign Policy в феврале 2015 среди американских политологов, занимающихся изучением внешней политики, Керри был признан наименее эффективным госсекретарем за последние 50 лет. Эффективной его работу назвали только 0,3% специалистов.
Как ранее информировал УНН, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг не позднее февраля 2018 года определится, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2020 году.