Джон Керрі обіцяв подумати про участь у президентських перегонах у США в 2020 році

“Я говорю, що не стану виключати цього, я не відмовляюся ні від чого остаточно”, — сказав екс-шеф американської дипломатії.

“Я не сиджу, склавши руки. Однак я не побував у ключових штатах, не закладав в них фундамент на майбутнє і в цілому нічого не робив. Подумаю я про це (участь у виборах президента — прим. УНН)? Так, я збираюся обміркувати це, я прямо це кажу”, — сказав Керрі. Він у вересні заявив в ефірі телеканалу CBS, що сильно сумнівається у можливості своєї участі в президентських перегонах 2020 року.

У листопаді 2004 року Керрі балотувався в президенти від Демократичної партії США. Він набрав 59,03 млн голосів (48% голосів електорату) і поступився Джорджу Бушу, який отримав 62,04 млн голосів (51% голосів електорату).

З 1 лютого 2013 року по 20 січня 2017 року — держсекретар США. За даними опитування, проведеного на замовлення журналу Foreign Policy в лютому 2015 року серед американських політологів, що займаються вивченням зовнішньої політики, Керрі був визнаний найменш ефективним держсекретарем за останні 50 років. Ефективною його роботу назвали лише 0,3% фахівців.

Як раніше інформував УНН, колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг не пізніше лютого 2018 року визначиться, чи буде він балотуватися в президенти США в 2020 році.