Джигарханян вновь госпитализирован

"Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", - сказал защитник.

Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну. В издании же уточнили, что с начала года это уже пятая госпитализация артиста.

При этом юрист уточнил, что в связи ухудшением здоровья стало невозможным участие Джигарханяна в судебном заседании по уголовному делу его бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской 22 октября.

Как сообщали СМИ, 83-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

Напомним, сообщения о госпитализации Армена Джигарханяна появлялись в СМИ 16 мая и 26 апреля.