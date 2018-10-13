КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Народний артист СРСР Армен Джигарханян знову госпіталізований в одну з лікарень в Москві в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на його адвоката Євгена Парфьонова, передає УНН.