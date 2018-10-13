Джигарханян знову госпіталізований
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Народний артист СРСР Армен Джигарханян знову госпіталізований в одну з лікарень в Москві в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на його адвоката Євгена Парфьонова, передає УНН.
"Напередодні Армен Борисович Джигарханян був госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Його стан оцінюється медиками як середньої тяжкості, але стабільний", - сказав захисник.
Він не уточнив діагноз артиста, пославшись на лікарську таємницю. У виданні ж уточнили, що з початку року це вже п'ята госпіталізація артиста.
При цьому юрист уточнив, що у зв'язку погіршенням здоров'я стала неможливою участь Джигарханяна в судовому засіданні у кримінальній справі його колишньої дружини Віталіни Цимбалюк-Романівської 22 жовтня.
Як повідомляли ЗМІ, 83-річний Джигарханян керує Московським драматичним театром. Він відомий за ролями у фільмах "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт","Царевбивця".
Нагадаємо, повідомлення про госпіталізацію Армена Джигарханяна з'являлися в ЗМІ 16 травня і 26 квітня.