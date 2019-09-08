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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84177 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114432 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112856 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120851 просмотра

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Джемилев и Чубаров встретились с освобожденным крымчанином Балухом

Джемилев и Чубаров встретились с освобожденным крымчанином Балухом

Киев  •  УНН

 • 12120 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Лидер крымскотатарского народа и нардеп Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров встретились с освобожденным вследствие обмена содержащимися украинским активистом из Крыма Владимиром Балухом. Об этом сам Чубаров сообщил 8 сентября в своем Facebook, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Он уточнил, что на встрече также другие члены Меджлиса крымскотатарского народа.

“Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупации Крыму”, — рассказал Чубаров.

Активист Владимир Балух преследовался в аннексирована Крыму с июня 2014 за свою проукраинскую позицию. В августе 2017 его приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за “незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов”, через год — еще до трех лет якобы за дезорганизацию работы изолятора.

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Балух вернулся в Украину 7 сентября.

В рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинский — политзаключенных и военнопленных, в России передали 35 ее и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления, вплоть до государственной измены.

Последнюю информацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, еще 227 украинский удерживают боевики из состава российских гибридных сил на оккупированной части Донбасса.

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