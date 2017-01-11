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Джекпот лотереи "Мегалот" достиг 12 млн грн

Джекпот лотереи "Мегалот" достиг 12 млн грн

Киев • УНН

 • 7370 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 12 млн грн, а "Мегаприз" - 5,6 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится сегодня на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.

По данным "М.С.Л.", во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1603 от 7 января 2017 г.) максимальная сумма выигрыша составила более 17 тыс. гривен. Однако джекпот и Мегаприз пока сорвать не удалось.

Условия лотереи такие: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегашарик.

Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5000-20 000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количества игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр.

При этом сделать ставки можно онлайн на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле 2016 года. Свою ставку он сделал по адресу ул.Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.

Как ранее сообщал "М.С.Л"., за все время проведения лотереи "Мегалот" игроки выиграли более 270 млн грн.

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