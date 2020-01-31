Джефф Безос разбогател на 13 млрд долларов за 15 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на 13,2 млрд долларов за 15 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до 2,1 тыс. долларов (впоследствии курс немного скорректировался).
Котировки выросли благодаря успешному квартальному отчету компании, который нивелировал прогнозы аналитиков. В частности, Amazon отчитался о прибыли в размере 87,4 млрд, прибыль на акцию — 6,47 доллара (эксперты ожидали 4,11 доллара).
Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до примерно 129,5 млрд долларов.
Напомним, ранее Джефф Безос потерял за сутки почти 7 млрд долларов после падения акций Amazon на бирже.