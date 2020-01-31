Джефф Безос разбогател на 13 млрд долларов за 15 минут

Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до 2,1 тыс. долларов (впоследствии курс немного скорректировался).

Котировки выросли благодаря успешному квартальному отчету компании, который нивелировал прогнозы аналитиков. В частности, Amazon отчитался о прибыли в размере 87,4 млрд, прибыль на акцию — 6,47 доллара (эксперты ожидали 4,11 доллара).

Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до примерно 129,5 млрд долларов.

Напомним, ранее Джефф Безос потерял за сутки почти 7 млрд долларов после падения акций Amazon на бирже.