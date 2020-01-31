Джефф Безос розбагатів на 13 млрд доларів за 15 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Засновник Amazon Джефф Безос збільшив свої статки на 13,2 млрд доларів за 15 хвилин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Це сталося завдяки різкому стрибку акцій Amazon на Постмаркет 30 січня - на 12%, до 2,1 тис. доларів (згодом курс трохи скоректувався).
Котирування виросли завдяки успішному квартального звіту компанії, який нівелював прогнози аналітиків. Зокрема, Amazon відзвітував про прибуток у розмірі 87,4 млрд, прибуток на акцію - 6,47 долара (експерти очікували 4,11 долара).
Таким чином, статки Безоса, якому належить 12% Amazon, зросли до приблизно 129,5 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше Джефф Безос втратив за добу майже 7 млрд доларів після падіння акцій Amazon на біржі.