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Джапарова в Брюсселе рассказала о ситуации в Крыму

Джапарова в Брюсселе рассказала о ситуации в Крыму

Киев  •  УНН

 • 17457 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова говорила с европарламентариям в Брюсселе о Крыме и его аннексии. Об этом Джапарова сообщила в Facebook, передает УНН.

"Вместе с европарламентариями Анной Фотигой (Польша), Марком Демесмарком (Дания) и Чарльзом Танноком (Великобритания), послом Украины Николаем Точицким и крымскотатарским активистом Ризой Асановым говорили о Крыме и событиях 5-летней давности, которые вошли в мировую историю как преступление РФ против Украины. Оккупация Крыма и война на Донбассе, когнитивная война РФ против Украины и Европы, ее единства и ценностей - только часть деструкции мира, которую, к сожалению, выбрала для себя РФ", - написала Джапарова.

По ее словам, для авторитарной системы мечта, чтобы ООН и другие объективные мониторы не имели доступ к Крыму, "ведь невозможно будет осуществлять грязные преступления".

"Несмотря на призывы от российских официальных лиц "приезжайте в Крым", есть готовность только на контролируемую и выборочную правду", - отметила первый заместитель министра.

Она выразила убежденность, что российскую пропаганду несмотря на миллиардные инвестиции, нельзя назвать победной, "ведь мир поддерживает Украину и признает Крым ее суверенной частью, ежегодно принимая раздражающие для РФ резолюции и документы, где четко называет страну агрессором и оккупантом".

"И это в мировой истории впервые, когда постоянного члена Совбеза ООН подвергают такому жесткому языку. Считаю, что мы засвидетельствуем много международных процессов, где будет восстановлена справедливость", - написала Джапарова.

Напомним, со времен оккупации Крыма 12 крымских татар были осуждены к заключению.

Как сообщал УНН, прокурор АРК заявил, что МКС вскоре начнет расследование оккупации Крыма Россией.

Украинские Национальные Новости

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