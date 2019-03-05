Джапарова у Брюсселі розповіла про ситуацію в Криму

"Разом із європарламентаріями Анною Фотигою (Польща), Марком Демесмарком (Данія) та Чарльзом Танноком (Велика Британія), послом України Миколою Точицьким та кримськотатарським активістом Ризою Асановим говорили про Крим та події 5-річної давнини, які увійшли у світову історію як злочин РФ проти України. Окупація Криму та війна на Донбасі, когнітивна війна РФ проти України та Європи, її єдності та цінностей - тільки частина деструкції світу, яку, на жаль, обрала для себе РФ", - написала Джапарова.

За її словами, для авторитарної системи мрія, щоб ООН та інші об’єктивні монітори не мали доступ до Криму, "адже неможливо буде здійснювати брудні злочини".

"Попри заклики від російських офіційних осіб про "приезжайте в Крым", є готовність тільки на контрольовану та вибіркову правду", - зазначила перший заступник міністра.

Вона висловила переконаність, що російську пропаганду попри мільярдні інвестиції, не можна назвати переможною, "адже світ підтримує Україну та визнає Крим її суверенною частиною, щороку приймаючи дратуючі для РФ резолюції та документи, де чітко називає країну агресором та окупантом".

"І це у світовій історії вперше, коли постійного члена Радбезу ООН піддають такій жорсткій мові. Вважаю, що ми засвідчимо багато міжнародних процесів, де буде відновлена справедливість", - написала Джапарова.

Нагадаємо, з часів окупації Криму 12 кримських татар були засудженні до ув’язнення.

Як повідомляв УНН, прокурор АРК заявив, що МКС незабаром почне розслідування окупації Криму Росією.