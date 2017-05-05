Дж.Буффон выпустил собственное вино
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Голкипер туринского "Ювентуса" опубликовал в Instagram фотографии с бутылкой собственного вина под названием "Буффон", сообщает УНН.
На сайте продажи отмечается, что вино вратаря "старой синьоры" имеет аромат сливы и вишни, слегка кисловатые с хорошей мягкостью и будет прекрасно сочетаться с жареным мясом, рагу и мясными соусами.
Примечательно, что вино доступно для продажи по цене 30 евро за бутылку.
Стоит отметить, что Дж.Буффон попал в компанию Оскара, Пирло, Снейдера, Иньесты, которые также выпускают именное вино.
Добавим, что во встрече полуфинала против "Монако", итальянский голкипер провел 100-й матч в Лиге чемпионов в футболке "Ювентуса".