Дж.Буффон випустив власне вино
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Голкіпер туринського "Ювентуса" опублікував в Instagram фотографії з пляшкою власного вина під назвою "Буффон", повідомляє УНН.
На сайті продажу зазначається, що вино воротаря "старої синьйори" має аромат сливи та вишні, злегка кислувате з хорошою м'якістю та буде прекрасно поєднуватися зі смаженим м'ясом, рагу і м'ясними соусами.
Примітно, що вино доступне для продажу за ціною 30 євро за пляшку.
Варто відзначити, що Дж.Буффон потрапив у компанію Оскара, Пірло, Снейдера, Іньєсти, котрі також випускають іменне вино.
Додамо, що у зустрічі півфіналу проти "Монако", італійський голкіпер провів 100-й матч в Лізі чемпіонів у футболці "Ювентуса".