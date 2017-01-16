Дж.Байден призвал народ Украины искоренять коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-президент США Джо Байден призвал украинцев демонстрировать верховенство права и продолжать борьбу с коррупцией. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Я хочу призвать народ Украины - продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права. Продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", - подчеркнул вице-президент США.
Дж.Байден подчеркнул, что Россия в течение последних десяти лет использовала коррупцию как инструмент принуждения против Украины, чтобы государство оставалось уязвимым и зависимым.
"Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию. Мы говорим не только о хорошем управления, а речь идет о самосохранения. Это крайне важные вопросы национальной безопасности", - отметил он.