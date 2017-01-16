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Дж.Байден призвал народ Украины искоренять коррупцию

Дж.Байден призвал народ Украины искоренять коррупцию

Киев • УНН

 • 4594 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-президент США Джо Байден призвал украинцев демонстрировать верховенство права и продолжать борьбу с коррупцией. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Я хочу призвать народ Украины - продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права. Продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", - подчеркнул вице-президент США.

Дж.Байден подчеркнул, что Россия в течение последних десяти лет использовала коррупцию как инструмент принуждения против Украины, чтобы государство оставалось уязвимым и зависимым.

"Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию. Мы говорим не только о хорошем управления, а речь идет о самосохранения. Это крайне важные вопросы национальной безопасности", - отметил он.

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