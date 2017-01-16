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Дж.Байден закликав народ України викорінювати корупцію

Дж.Байден закликав народ України викорінювати корупцію

Київ • УНН

 • 4595 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Віце-президент США Джо Байден закликав українців демонструвати верховенство права і продовжувати боротьбу з корупцією. Про це він сьогодні сказав під час брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.

"Я хочу закликати народ України – продовжуйте демонструвати свою прихильність верховенству права. Продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості. Розслідуйте і переслідуйте у судовому порядку урядовців, які розбазарюють державні гроші для свого збагачення", - наголосив віце-президент США.

Дж.Байден підкреслив, що Росія протягом останніх десяти років використовувала корупцію як інструмент примусу проти України, щоб держава залишалася вразливою і залежною.

"Тому впроваджуйте реформи, щоб викорінити корупцію. Ми говоримо не тільки про хороше управління, а йде мова про самозбереження. Це вкрай важливі питання національної безпеки", - зазначив він.

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