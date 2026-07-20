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Двум руководителям медицинской службы и их подчиненной сообщили о подозрении из-за незаконных выплат "боевых" на сумму более 2,35 млн грн

Киев • УНН

 • 1958 просмотра

Прокуроры раскрыли схему незаконного начисления "боевых" выплат на сумму более 2,35 млн грн в воинской части. Руководители медслужбы вносили ложные сведения об участии подчиненной в боевых действиях.

Двум руководителям медицинской службы и их подчиненной сообщили о подозрении из-за незаконных выплат "боевых" на сумму более 2,35 млн грн

Прокуроры раскрыли схему незаконного начисления "боевых" выплат на сумму более 2,35 млн грн в воинской части. О подозрении сообщили двум руководителям медслужбы и их подчиненной. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о подозрении бывшему и нынешнему начальникам медицинской службы воинской части, а также их подчиненной военнослужащей

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение более двух лет женщине безосновательно начисляли дополнительное вознаграждение за якобы непосредственное участие в боевых действиях. Общая сумма незаконных выплат превысила 2,35 млн грн.

Следствие установило, что руководители медслужбы вносили в рапорты и другие официальные документы ложные сведения об участии подчиненной в боевых и специальных задачах. На самом деле она находилась в Краматорске или за пределами Донецкой области и не выполняла задач, которые давали право на получение "боевых".

С октября 2022 года по август 2024 года бывший начальник медслужбы, по версии следствия, обеспечил незаконное начисление более 1,6 млн грн. После его увольнения преемник организовал выплату еще более 750 тыс. грн.

Кроме того, должностные лица скрывали от командования факты уклонения военнослужащей от выполнения служебных обязанностей. В частности, в августе 2024 года и январе 2025 года она находилась в Сумах, но продолжала получать денежное обеспечение, а время ее отсутствия безосновательно засчитывали в выслугу лет.

Руководителям медицинской службы инкриминируют злоупотребление служебным положением, служебный подлог и пособничество в уклонении военнослужащей от выполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Их подчиненную подозревают в завладении бюджетными средствами путем обмана в особо крупных размерах и уклонении от выполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Суд избрал нынешнему начальнику медслужбы меру пресечения в виде личного обязательства, бывшему руководителю - ночной домашний арест, а военнослужащей - залог в размере 266 240 грн. Прокуроры обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

В то же время нынешний начальник медицинской службы полностью возместил государству 754 838 грн причиненного ущерба

- добавили в Генпрокуратуре.

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Ольга Розгон

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