Двум подозреваемым по делу экс-заместителя министра энергетики применят меру пресечения

Высший антикоррупционный суд принял решение о мерах пресечения для третьего и четвертого подозреваемых по делу бывшего заместителя министра энергетики Украины. Суд решил о круглосуточном домашнем аресте для одного из подозреваемых и содержание под стражей с возможностью внесения залога для другого.

Пишет УНН со ссылкой на контакт-центр судебной власти Украины.

Детали

В понедельник, 12 августа, Высший антикоррупционный суд частично поддержал ходатайство детектива НАБУ, наложив на одного из обвиняемых по делу бывшего заместителя министра энергетики и бывшего руководителя государственного предприятия круглосуточный домашний арест. Другому подозреваемому, руководителю ООО, установлена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн. Обоим подозреваемым следственные судьи назначили исполнение обязанностей на срок два месяца.

Согласно ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним,

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его сообщники задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

Экс-заместителя министра энергетики Александра Хейла, которого уличили на взятке, отправили под стражу. Аналогичное решение суд принял и в отношении двух его приспешников.