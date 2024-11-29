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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двух украинцев задержали в Словакии из-за подозрения в угрозах безопасности страны

Двух украинцев задержали в Словакии из-за подозрения в угрозах безопасности страны

Киев  •  УНН

 • 538 просмотра

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В Словакии задержали двух граждан Украины из-за расследования минирований и угроз критической инфраструктуре. Задержание состоялось в городе Михаловце и селе винное.

В Словакии задержали двух граждан Украины в рамках расследования волны минирований и угроз критической инфраструктуре. Об этом заявил руководитель Словацкой службы информации Павел Гаспар, сообщает местное издание Aktuality, пишет УНН.

детали

По словам Гаспара, украинцев задержали еще во вторник, 26 ноября, но пока более конкретной информации о деле и расследовании привести невозможно.

Мы задокументировали, по крайней мере на уровне разведки, долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы лиц, которая имеет признаки изощренной разведывательной деятельности и связана с безопасностью Словакии и имеет потенциальное влияние на нее,

- рассказал он.

Словацкие земли ранее сообщили о задержании украинца в городе Михаловце на востоке Словакии, а также об обысках у другого гражданина Украины в селе Винне неподалеку.

Словакия создала следственную группу для проверки передачи военной техники Украине25 нояб. 2024, 04:21 • 17387 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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