Двух украинцев задержали в Словакии из-за подозрения в угрозах безопасности страны

В Словакии задержали двух граждан Украины в рамках расследования волны минирований и угроз критической инфраструктуре. Об этом заявил руководитель Словацкой службы информации Павел Гаспар, сообщает местное издание Aktuality, пишет УНН.

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По словам Гаспара, украинцев задержали еще во вторник, 26 ноября, но пока более конкретной информации о деле и расследовании привести невозможно.

Мы задокументировали, по крайней мере на уровне разведки, долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы лиц, которая имеет признаки изощренной разведывательной деятельности и связана с безопасностью Словакии и имеет потенциальное влияние на нее, - рассказал он.

Словацкие земли ранее сообщили о задержании украинца в городе Михаловце на востоке Словакии, а также об обысках у другого гражданина Украины в селе Винне неподалеку.

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