Словакия создала следственную группу для проверки передачи военной техники Украине
Киев • УНН
В Словакии создана специальная следственная группа для проверки передачи военной техники Украине во время избирательного периода. Расследование касается действий Минобороны по передаче техники, включая С-300 и вертолеты.
В Словакии создана следственная группа для проверки передачи военной техники Украине. Об этом сообщает Pravda, передает УНН.
Детали
Следователи будут проверять действия Минобороны и чиновников, которые позволили отправить технику на сотни миллионов евро во время последнего избирательного периода.
Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток отметил, что группа будет изучать заявления юридических и физических лиц, а также отчет Высшей контрольной палаты, который раскрывает подробности этой сделки. Целью является полное расследование происшествия и установление истины.
В связи с этим, Шутай Эшток назвал передачу оборудования «произвольной», что привело не только к ослаблению обороноспособности Словакии, но и повлекло финансовые последствия. Он подчеркнул, что эта ситуация требует укрепления государственных финансов, поскольку правительство потеряло значительные ресурсы из-за бесконтрольной передачи техники.
Решение о передаче техники было принято во время каденции бывшего министра обороны Ярослава Надя, когда Словакия передала Украине значительное количество военного оборудования, в частности систему противовоздушной обороны С-300, боевые машины, вертолеты и другие ресурсы.
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