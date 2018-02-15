Двоеборец Пасечник остался доволен выступлением и место на ОИ-2018

“Трамплин здесь своеобразный, по своему профилю отличается от тех, на которых выступаем в Европе. Но приспособиться можно. Конечно, ветер — это самый большой конкурент, направление его постоянно меняется, приходится пережидать. Опыт Олимпийских игр-2014, конечно, очень пригодился. Прыжок вышел на хорошем уровне, но еще не знаю, как оценит его мой тренер Николай Козлов”, — сказал Пасичник.

Примечательно, что по словам нашего соотечественника, цель которую он себе ставил на этот старт — это было попадание по результатам двоеборья в топ-30: “Я очень доволен, что так и получилось. Теперь жду испытаний на большом трамплине”.

Кроме того добавим, что Пасечник начнет официальную серию тренировочных выступлений на большом трамплине 17 февраля.