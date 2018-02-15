Двоєборець Пасічник залишився задоволеним виступом та місцем на ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За підсумками двох видів програми у двоєборців українець Віктор Пасічник посів 30 місце на XXIII зимових Олімпійських іграх та прокоментував свій результат у південнокорейському Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
“Трамплін тут своєрідний, за своїм профілем відрізняється від тих, на яких виступаємо в Європі. Але пристосуватися можна. Звичайно, вітер — це найбільший конкурент, напрямок його постійно змінюється, доводиться перечікувати. Досвід Олімпійських ігор-2014, звичайно, дуже знадобився. Стрибок вийшов на непоганому рівні, але ще не знаю, як оцінить його мій тренер Микола Козлов”, — сказав Пасічник.
Примітно, що за словами нашого співвітчизника, мету яку він собі ставив на цей старт — це було потрапляння за результатами двоєборства у топ-30: “Я дуже задоволений, що так і вийшло. Тепер чекаю випробувань на великому трампліні”.
Крім того додамо, що Пасічник розпочне офіційну серію тренувальних виступів на великому трампліні 17-го лютого.