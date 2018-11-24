Двое украинцев оказались в символической сборной Дивизиона В Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Футболисты донецкого “Шахтера” Марлос и Андрей Пятов в качестве игроков сборной Украины попали в число лучших спортсменов по итогам выступлений во втором дивизионе Лиги наций, информирует УНН со ссылкой на портал WhoScored.
Марлос получил оценку 7,63, а страж ворот — 7,11. Выше Марлоса оценили только Гарета Бэйла (8,4), Эдин Джеко (7,86) и Гранквист (7,69).
Примечательно, что Пятов в трех поединках Лиги наций пропустил только один мяч.
Заметим, что в символической сборной наиболее многочисленное представительство Швеции и Боснии и Герцеговины — по три.