Двоє українців опинилися в символічній збірній Дивізіону В Ліги націй

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Футболісти донецького “Шахтаря” Марлос і Андрій П’ятов в якості гравців збірної України потрапили до числа кращих спортсменів за підсумками виступів в другому дивізіоні Ліги націй, інформує УНН з посиланням на портал WhoScored.

Марлос отримав оцінку 7,63, а страж воріт — 7,11. Вище Марлоса оцінили тільки Гарета Бейла (8,4), Едін Джеко (7,86) і Гранквіст (7,69).

Примітно, що П’ятов в трьох поєдинках Ліги націй пропустив тільки один м’яч.

Зауважимо, що в символічній збірній найбільш чисельним представництвом є в Швеції та Боснії і Герцеговини — по три.

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