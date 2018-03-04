Двое украинских шахматисток завоевали призовые места на турнире в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские шахматистки Евгения Долуханова (Харьков) и Ольга Прудникова (Николаев) стали “серебряными” и “бронзовыми” призерами международного турнира “Цветы Средиземноморья”, финишировавшем в хорватском месте Риека, информирует УНН со ссылкой на сообщество “Украинские шахматы”.
Долуханова, Прудникова и представительница Грузии втроем набрали по 4-ри очка, но по дополнительным показателям Долуханова заняла вторую строчку, а Прудникова - третью.
Стоит отметить, что на соревнованиях за победу спорили десять спортсменок из Украины, Грузии, России, Хорватии, Словении и Сербии.
Напомним, что винницкий гроссмейстер завоевал призовое место на этапе Гран-При Франции.