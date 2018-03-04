Двоє українських шахісток вибороли призові місця на турнірі в Хорватії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські шахістки Євгенія Долуханова (Харків) і Ольга Прудникова (Миколаїв) стали “срібними” і “бронзовими” призерами міжнародного турніру “Квіти Середземномор’я”, що фінішував у хорватському місці Рієка, інформує УНН з посиланням на спільноту “Українські шахи”.

Долуханова, Прудникова і представниця Грузії втрьох набрали по 4-ри очки, але за додатковими показниками Долуханова посіла другій рядок, а Прудникова – третій.

Варто зазначити, що на змаганнях за перемогу сперечалися десять спортсменок з України, Грузії, Росії, Хорватії, Словенії та Сербії.

Нагадаємо, що вінницький гросмейстер виборов призове місце на етапі Гран-Прі Франції.

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