Двое украинских каратистов завоевали олимпийские лицензии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Представители Украины Анжелика Терлюга и Станислав Горуна получили путевки на выступление в Олимпийских играх 2020 в Токио, передает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.
Председатель комиссии атлетов WKF Давиде Бенетелло сообщил, что первый этап квалификации на олимпийский турнир в Токио-2020 завершен - после отмены ряда турниров из-за пандемии коронавируса.
В список участников в каждой категории пока включено по четыре первых номера олимпийского рейтинга плюс участник от Японии - хозяина турнира.
По состоянию на март 2020 года Анжелика Терлюга заняла второе место в категории женское кумитэ - 55 кг, а Стас Горуна - четвёртое место в категории мужское кумитэ - 75 кг.
Отмечено, что остальные участники олимпийского турнира определятся по итогам квалификационного турнира в Париже, который перенесен на 26-27 июня.