Двоє українських каратистів вибороли олімпійські ліцензії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Представники України Анжеліка Терлюга і Станіслав Горуна отримали путівки на виступ в Олімпійських іграх 2020 року у Токіо, передає УНН з посиланням на Українську федерацію карате.
Голова комісії атлетів WKF Давіде Бенетелло повідомив, що перший етап кваліфікації на олімпійський турнір у Токіо-2020 завершено - після скасування низки турнірів через пандемію коронавірусу.
До списку учасників у кожній категорії наразі включено по чотири перших номери олімпійського рейтингу плюс учасник від Японії - господаря турніру.
За станом на березень 2020 року Анжеліка Терлюга посіла 2-е місце у категорії жіноче куміте - 55 кг, а Стас Горуна - 4-е місце у категорії чоловіче куміте - 75 кг.
Зазначено, що решта учасників олімпійського турніру визначиться за підсумками кваліфікаційного турніру в Парижі, який перенесено на 26-27 червня.