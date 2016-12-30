Двое украинок с побед стартовали на теннисном турнире в Австралии

Е.Козлова (6 сеяная квалификации) переиграла Сару Томич из Австралии - 6:4, 6:4, а Бондаренко (1) сломила сопротивление представительницы Словакии Ребекки Шрамковой - 7:5, 4:6, 7:6 (6).

Во втором раунде квалификации 136-я ракетка мира Елица Костова из Болгарии будет противостоять Е.Козловой, а Бондаренко ожидает встреча с победительницей матча Ксения Первак (WTA 845) - Сачи Викери (WTA 138).

Напомним, что с основной сетки турнира стартует Леся Цуренко и Элина Свитолина.