Двоє українок з перемог стартували на тенісному турнірі в Австралії

К.Козлова (6 сіяна кваліфікації) переграла Сару Томич з Австралії – 6:4, 6:4, а К.Бондаренко (1) зломила опір представниці Словаччини Ребекки Шрамкової – 7:5, 4:6, 7:6 (6).

У другому раунді кваліфікації 136-а ракетка світу Єліца Костова з Болгарії буде протистояти К.Козловій, а на К.Бондаренко чекає зустріч з переможницею матчу Ксенія Первак (WTA 845) - Сачія Вікері (WTA 138).

Нагадаємо, що з основної сітки турніру стартуватиме Леся Цуренко та Еліна Світоліна.