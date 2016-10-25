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15 марта, 19:03 • 115923 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168901 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131714 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113540 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105885 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101746 просмотра

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Двое селян пострадали от взрыва гранаты в Черниговской области

Двое селян пострадали от взрыва гранаты в Черниговской области

Киев • УНН

 • 7363 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Боровичском районе в Черниговской области двое селян пострадали от взрыва гранаты, которую неизвестный злоумышленник прикрепил к воротам дома местных супругов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черниговской области.

В дежурную часть Бобровицкого отделения полиции поступило сообщение, что около 4 утра 25 октября в хозяйстве жителей села Кобыжча сработало взрывное устройство.

Взрыв произошел именно тогда, когда женщина с мужем открыли калитку, чтобы выйти со двора. Хозяйка получила повреждения лица и царапины, а мужчина - осколочные ранения живота, ног и рук. Пострадавшие доставлены в Бобровицкую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые направили собранные обломки ручной осколочной гранаты "Ф-1" на экспертизу.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

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