Двое селян пострадали от взрыва гранаты в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Боровичском районе в Черниговской области двое селян пострадали от взрыва гранаты, которую неизвестный злоумышленник прикрепил к воротам дома местных супругов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черниговской области.
В дежурную часть Бобровицкого отделения полиции поступило сообщение, что около 4 утра 25 октября в хозяйстве жителей села Кобыжча сработало взрывное устройство.
Взрыв произошел именно тогда, когда женщина с мужем открыли калитку, чтобы выйти со двора. Хозяйка получила повреждения лица и царапины, а мужчина - осколочные ранения живота, ног и рук. Пострадавшие доставлены в Бобровицкую центральную районную больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые направили собранные обломки ручной осколочной гранаты "Ф-1" на экспертизу.
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".