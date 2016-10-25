Двоє селян постраждали від вибуху гранати на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Бобровицькому районі на Чернігівщині двоє селян постраждали від вибуху гранати, яку невідомий зловмисник прикріпив до воріт садиби місцевого подружжя. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Чернігівської області.
До чергової частини Бобровицького відділення поліції надійшло повідомлення, що близько 4 ранку 25 жовтня в господарстві жителів села Кобижча спрацював вибуховий пристрій.
Вибух стався саме тоді, коли жінка з чоловіком відкрили хвірточку, щоб вийти з двору. Господиня отримала ушкодження обличчя та подряпини, а чоловік — осколкові поранення живота, ніг та рук. Постраждалі доставлені до Бобровицької центральної районної лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які направили зібрані уламки ручної осколкової гранати “Ф-1” на експертизу.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”.