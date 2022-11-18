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Двое россиян арестованы в Аргентине за создание крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки

Киев • УНН

 • 451990 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В аргентинском городе Кордова по запросу США арестованы граждане России Антон Напольский и Валерия Ермакова. Следствие в Нью-Йорке обвиняет его в администрировании крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки Z-library.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

Детали

Согласно судебным материалам, библиотека была создана в 2009 году, ее каталог насчитывал около 12 миллионов книг. Сайтом воспользовались миллионы читателей. Его предполагаемые творцы подозреваются в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

33-летний Напольский и 27-летняя Ермакова были арестованы еще в начале ноября. Соединенные Штаты будут добиваться их выдачи. Сообщается, что суд в Кордове еще не получил запрос об экстрадиции.

Издание Torrentsfreak отмечает, что онлайн-библиотека была отключена 4 ноября, одновременно с задержанием подозреваемых, но позже частично возобновила работу.

Напомним

Норвегия заявила, что арестовала гражданина России с дроном и фотоаппаратурой после того, как его заметили фотографируя аэропорт на крайнем севере.

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