Двое россиян арестованы в Аргентине за создание крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки

Детали

Согласно судебным материалам, библиотека была создана в 2009 году, ее каталог насчитывал около 12 миллионов книг. Сайтом воспользовались миллионы читателей. Его предполагаемые творцы подозреваются в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

33-летний Напольский и 27-летняя Ермакова были арестованы еще в начале ноября. Соединенные Штаты будут добиваться их выдачи. Сообщается, что суд в Кордове еще не получил запрос об экстрадиции.

Издание Torrentsfreak отмечает, что онлайн-библиотека была отключена 4 ноября, одновременно с задержанием подозреваемых, но позже частично возобновила работу.

Напомним

Норвегия заявила, что арестовала гражданина России с дроном и фотоаппаратурой после того, как его заметили фотографируя аэропорт на крайнем севере.