Двоє росіян заарештовано в Аргентині за створення найбільшої у світі піратської інтернет-бібліотеки

Деталі

Згідно з судовими матеріалами, бібліотеку було створено у 2009 році, її каталог налічував близько 12 мільйонів книг. Сайтом користувалися мільйони читачів. Його передбачувані творці підозрюються у порушенні авторських прав, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей.

33-річний Напольський та 27-річна Єрмакова були заарештовані ще на початку листопада. Сполучені Штати домагатимуться їхньої видачі. Повідомляється, що суд у Кордові ще не отримав запиту про екстрадицію.

Видання Torrentsfreak відзначає, що онлайн-бібліотека була відключена 4 листопада, одночасно із затриманням підозрюваних, але пізніше частково відновила роботу.

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Норвегія заявила, що заарештувала громадянина Росії з дроном і фотоапаратурою після того, як його помітили фотографуючи аеропорт на крайній півночі.