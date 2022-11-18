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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Двоє росіян заарештовано в Аргентині за створення найбільшої у світі піратської інтернет-бібліотеки

Двоє росіян заарештовано в Аргентині за створення найбільшої у світі піратської інтернет-бібліотеки

Київ • УНН

 • 451994 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В аргентинському місті Кордова на запит США заарештовані громадяни Росії Антон Напольський та Валерія Єрмакова. Слідство у Нью-Йорку звинувачує їх у адмініструванні найбільшої у світі піратської інтернет-бібліотеки Z-library.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Деталі

Згідно з судовими матеріалами, бібліотеку було створено у 2009 році, її каталог налічував близько 12 мільйонів книг. Сайтом користувалися мільйони читачів. Його передбачувані творці підозрюються у порушенні авторських прав, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей.

33-річний Напольський та 27-річна Єрмакова були заарештовані ще на початку листопада. Сполучені Штати домагатимуться їхньої видачі. Повідомляється, що суд у Кордові ще не отримав запиту про екстрадицію.

Видання Torrentsfreak відзначає, що онлайн-бібліотека була відключена 4 листопада, одночасно із затриманням підозрюваних, але пізніше частково відновила роботу.

Нагадаємо

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