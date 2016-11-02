Двое ровенских солдат погибли на Донбассе за минувшие сутки
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 ноября. УНН. За последние сутки Ровенская область потеряла двух военнослужащих в зоне АТО в Донецкой области - Николая Саюка и Сергея Кочетова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.
Молодые ребята служили в одной воинской части и погибли 1 ноября во время выполнения служебных обязанностей.
28-летний житель села Адамовка Березновского района Николай Саюк пошел в АТО добровольцем в 2014 году. Парень руководил отделением связи взвода управления минометной батареи.
Житель пгт. Смыга Дубенского района Сергей Кочетов в Вооруженных Силах Украины занимал должность старшего наводчика минометного взвода. В зоне АТО – с февраля 2015 года. Был участником Революции Достоинства. Через несколько недель ему бы исполнился 31 год.
Решается вопрос о перевозке тел погибших в Ровенскую область.