Двое ровенских солдат погибли на Донбассе за минувшие сутки

Молодые ребята служили в одной воинской части и погибли 1 ноября во время выполнения служебных обязанностей.

28-летний житель села Адамовка Березновского района Николай Саюк пошел в АТО добровольцем в 2014 году. Парень руководил отделением связи взвода управления минометной батареи.

Житель пгт. Смыга Дубенского района Сергей Кочетов в Вооруженных Силах Украины занимал должность старшего наводчика минометного взвода. В зоне АТО – с февраля 2015 года. Был участником Революции Достоинства. Через несколько недель ему бы исполнился 31 год.

Решается вопрос о перевозке тел погибших в Ровенскую область.