Двоє рівненських солдат загинули на Донбасі за минулу добу
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. За останню добу Рівненщина втратила двох військовослужбовців у зоні АТО в Донецькій області – Миколу Саюка та Сергія Кочетова. Про це УНН повідомили у прес-службі Рівненської ОДА.
Молоді хлопці служили в одній військовій частині та загинули 1 листопада під час виконання службових обов'язків.
28-річний житель села Адамівка Березнівського району Микола Саюк пішов в АТО добровольцем у 2014 році. Хлопець керував відділенням зв’язку взводу управління мінометної батареї.
Мешканець Смиги Дубенського району Сергій Кочетов у Збройних Силах України займав посаду старшого навідника мінометного взводу. У зоні АТО – з лютого 2015 року. Був учасником Революції Гідності. За декілька тижнів військовому виповнився б 31 рік.
Наразі вирішується питання щодо перевезення тіл загиблих на Рівненщину.