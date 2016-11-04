Двое полицейских пытались дать взятку прокурору Черновицкого гарнизона

Правоохранители вместе с адвокатом требовали у отца подозреваемого 11 тыс. долл., обещая повлиять на принятие должностным лицом военной прокуратуры Черновицкого гарнизона решения о переквалификации действий подозреваемого.

В частности, часть взятки в размере 5 тыс. долл. офицеры полиции планировали передать военному прокурору, а остальные 6 тыс. долл. разделить между собой и адвокатом.

Прокурор сразу же обратился с соответствующим рапортом к руководству военной прокуратуры Западного региона Украины. Во время передачи части взятки в размере 5 тыс. долл. руководителя Управления внутренней безопасности и его заместителя задержали правоохранители.

Проводятся первоочередные следственные действия для установления местонахождения и задержания посредника, а также обыски по месту работы и жительства коррупционеров.

Решаются вопросы о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.