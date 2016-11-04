Двоє працівників поліції намагалися дати хабар прокурору Чернівецького гарнізону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Начальника управління внутрішньої безпеки Нацполіції в Чернівецькій області та його заступника викрили на хабарництві та спробі підкупу військового прокурора Чернівецького гарнізону. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Правоохоронці разом із адвокатом вимагали у батька підозрюваного 11 тис. дол., обіцяючи вплинути на прийняття службовим особами військової прокуратури Чернівецького гарнізону рішення щодо перекваліфікації дій підозрюваного.
Зокрема, частину хабара у розмірі 5 тис. дол. офіцери поліції планували передати військовому прокурору, а решту 6 тис. дол. розділити між собою та адвокатом.
Прокурор одразу ж звернувся з відповідним рапортом до керівництва військової прокуратури Західного регіону України. Під час передачі частини хабара у розмірі 5 тис. дол. керівника Управління внутрішньої безпеки та його заступника затримали правоохоронці.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення місцезнаходження та затримання посередника, а також обшуки за місцем роботи та проживання корупціонерів.
Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.