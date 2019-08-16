Два человека пропали в море на курортах в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Водолазы ищут двух человек, пропавших на курортах в Одесской области в акватории Черного моря 15 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ГУ ГСЧС в области.
Так, 15 августа спасателям поступило два сообщения о пропавших во время купания в акватории Черного моря мужчинах.
Около 17:10 в селе Залив, которое считается известным черноморским курортом, во время купания пропал парень 2001 года рождения. Водолазы обследовали 700 м2 дна моря. Пропавший не найден. Поисковые работы продолжаются.
В этот же день в 22:30 в с. Лиман, курорт "Катранка", пошел купаться и пропал мужчина 1982 года рождения. Водолазы начали поисковые работы.
Напомним, возле одного из центральных пляжей Одессы в Черном море утонул мужчина.