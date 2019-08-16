Двоє людей зникли в морі на курортах в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Водолази шукають двох людей, які зникли на курортах в Одеській області в акваторії Чорного моря 15 серпня. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресцентр ГУ ДСНС в області.
Так, 15 серпня до рятувальників надійшло два повідомлення про зниклих під час купання в акваторії Чорного моря чоловіків.
Близько 17:10 у селі Затока, яке вважається відомим чорноморським курортом, під час купання зник хлопець 2001 року народження. Водолази обстежили 700 м2 дна моря. Зниклого не знайдено. Пошукові роботи тривають.
Цього ж дня о 22:30 у с. Лиман, курорт "Катранка", пішов купатися та зник чоловік 1982 року народження. Водолази розпочали пошукові роботи.
Нагадаємо, біля одного з центральних пляжів Одеси в Чорному морі потонув чоловік.