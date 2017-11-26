Два человека погибли в ДТП на Южном мосту в Киеве (18+)

Автомобиль Opel Vectra с номерами польской регистрации заглох на мосту в правом ряду. Пассажир вышел и начал толкать машину, водитель находился в салоне. В это время бензовоз Scania врезался в Opel.

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Оба мужчины погибли мгновенно. Тело водителя так и осталось зажатым в машине. Тело пассажира, толкал машину отбросило на дорогу.

На месте работают скорая помощь, патрульная полиция, следственно - оперативная группа.