Два человека погибли в ДТП на Южном мосту в Киеве (18+)

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 28843 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 17417 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32782 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 45691 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106737 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112541 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135466 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107205 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108658 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113289 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Два человека погибли в ДТП на Южном мосту в Киеве (18+)

Два человека погибли в ДТП на Южном мосту в Киеве (18+)

Киев  •  УНН

 • 14363 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ужасное ДТП произошло на Южном мосту в городе Киев, жервами стали два человека. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, передает УНН.

Автомобиль Opel Vectra с номерами польской регистрации заглох на мосту в правом ряду. Пассажир вышел и начал толкать машину, водитель находился в салоне. В это время бензовоз Scania врезался в Opel.

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Оба мужчины погибли мгновенно. Тело водителя так и осталось зажатым в машине. Тело пассажира, толкал машину отбросило на дорогу.

На месте работают скорая помощь, патрульная полиция, следственно - оперативная группа.

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