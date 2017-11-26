Два человека погибли в ДТП на Южном мосту в Киеве (18+)
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ужасное ДТП произошло на Южном мосту в городе Киев, жервами стали два человека. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, передает УНН.
Автомобиль Opel Vectra с номерами польской регистрации заглох на мосту в правом ряду. Пассажир вышел и начал толкать машину, водитель находился в салоне. В это время бензовоз Scania врезался в Opel.
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Оба мужчины погибли мгновенно. Тело водителя так и осталось зажатым в машине. Тело пассажира, толкал машину отбросило на дорогу.
На месте работают скорая помощь, патрульная полиция, следственно - оперативная группа.