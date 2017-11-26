Двоє людей загинули в ДТП на Південному мосту, в Києві (18+)

Автомобіль Opel Vectra з номерами польської реєстрації заглох на мосту в правому ряду. Пасажир вийшов і почав штовхати машину, водій знаходився в салоні. В цей час бензовоз Scania врізався в Opel.

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Обидва чоловіки загинули миттєво. Тіло водія так і залишилося затиснутим в машині. Тіло пасажира, що штовхав автівку, відкинуло на дорогу.

На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція, слідчо - оперативна група.