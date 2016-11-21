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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Два человека погибли во время пожара в Харьковской области

Киев • УНН

 • 5608 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Харьковской области в поселке Тарановка во время пожара в доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Харьковской области.

Два человека погибли во время пожара в Харьковской области

До прибытия спасателей соседи, которые обнаружили пожар, вытащили из задымленного помещения тела двух людей: хозяйки дома, 1956 года рождения, и ее сожителя, 1951 года рождения. Они задохнулись угарным газом.

На момент прибытия пожарных горела мебель и домашние вещи в одной из комнат дома, а также огонь распространился по деревянным конструкциям на крышу.

Площадь пожара составила 24 кв.м. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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