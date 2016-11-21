Два человека погибли во время пожара в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Харьковской области в поселке Тарановка во время пожара в доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Харьковской области.
До прибытия спасателей соседи, которые обнаружили пожар, вытащили из задымленного помещения тела двух людей: хозяйки дома, 1956 года рождения, и ее сожителя, 1951 года рождения. Они задохнулись угарным газом.
На момент прибытия пожарных горела мебель и домашние вещи в одной из комнат дома, а также огонь распространился по деревянным конструкциям на крышу.
Площадь пожара составила 24 кв.м. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.