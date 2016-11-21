Двоє людей загинули під час пожежі на Харківщині

До прибуття рятувальників сусіди, котрі виявили пожежу, витягли із задимленого приміщення тіла двох людей: господарки оселі, 1956 року народження, та її співмешканця, 1951 року народження. Вони задихнулись чадним газом.

На момент прибуття пожежників горіли меблі та домашні речі в одній з кімнат будинку, а також вогонь розповсюдився по горючим дерев’яним конструкціям на дах.

Площа пожежі склала 24 кв.м. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.