Двоє людей загинули під час пожежі на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Харківщині у селищі Таранівка під час пожежі у будинку загинули чоловік та жінка. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Харківській області.
До прибуття рятувальників сусіди, котрі виявили пожежу, витягли із задимленого приміщення тіла двох людей: господарки оселі, 1956 року народження, та її співмешканця, 1951 року народження. Вони задихнулись чадним газом.
На момент прибуття пожежників горіли меблі та домашні речі в одній з кімнат будинку, а також вогонь розповсюдився по горючим дерев’яним конструкціям на дах.
Площа пожежі склала 24 кв.м. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.