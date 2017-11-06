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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40085 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100213 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102712 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84839 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102911 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101744 просмотра

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Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 9302 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня во время тушения пожара в Знаменском районе спасатели обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, передает УНН.

“В 6:25 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул.Киевской в с.Трепивка Знаменского района. По прибытию пожарно-спасательного подразделения на место происшествия было установлено, что горит перекрытие жилого дома на площади 60 кв. м и вещи домашнего обихода. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: женщины 1939 г.р. и мужчины 1963 г.р.”, — сообщили в пресс-службе.

Также там добавили, что силами пожарных в 7:11 пожар был локализован и в 10:16 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники 18-й Государственной пожарно-спасательной части г.Знаменка.

Причины пожара и смерти граждан выясняют специалисты.

Напомним, 6 ноября на базе отдыха в Закарпатской области произошел пожар.

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