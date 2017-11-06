Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

“В 6:25 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул.Киевской в с.Трепивка Знаменского района. По прибытию пожарно-спасательного подразделения на место происшествия было установлено, что горит перекрытие жилого дома на площади 60 кв. м и вещи домашнего обихода. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: женщины 1939 г.р. и мужчины 1963 г.р.”, — сообщили в пресс-службе.

Также там добавили, что силами пожарных в 7:11 пожар был локализован и в 10:16 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники 18-й Государственной пожарно-спасательной части г.Знаменка.

Причины пожара и смерти граждан выясняют специалисты.

Напомним, 6 ноября на базе отдыха в Закарпатской области произошел пожар.